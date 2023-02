Netflix z reklamami dopiero za jakiś czas

Już pod koniec poprzedniego roku osoby z niektórych krajów na zachodzie mogły skorzystać z nowego pakietu oferowanego przez popularną platformę. Netflix z reklamami pojawił się w listopadzie 2022 roku w kilku różnych miejscach na świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Francji, czy dalekiej Azji (m.in. w Japonii i Korei Południowej). Jego koszt w USA wynosi 6,99 dolara, czyli o ponad połowę mniej, niż za pakiet standardowy.

Chociaż nowa, tańsza opcja jest dostępna również u naszych zachodnich sąsiadów z Niemiec, to w Polsce nadal nie mamy do wyboru tego niedrogiego rozwiązania. Firma nie odpowiada konkretnie na pytania o wprowadzenie do Polski pakietu z reklamami. Brak konkretnej daty, a jedynie informacja z serwisu wirtualnemedia.pl, że opcja ta pojawić się może dopiero pod koniec roku.

Czas na analizy i rozeznanie

Obecnie odpowiednie zespoły w Netflixie zajmują się zbieraniem danych na temat funkcjonowania pakietu w poszczególnych krajach oraz analizowaniem ich. Ma to zapewnić właściwe wdrożenie go w kolejnych lokalizacjach, zgodnie z miejscowymi standardami, a także na podstawie specyfiki rynku.

Dzięki pakietowi z reklamami, który jest o 3 dolary tańszy, niż plan podstawowy, udało się przyciągnąć więcej wrażliwych na ceny subskrybentów Netflix, którzy wcześniej zrezygnowali. Ponadto, wraz ze wzmocnieniem konkurencji, niska cena 6,99 dol. sprawia, że subskrypcja wielu usług jednocześnie jest bardziej przystępna cenowo. Mayssa Jamil, analityk w Ampere Analysis

W tym wypadku należy również pamiętać o zbieraniu potencjalnych reklamodawców. Wprowadzenie pakietu to jedno, ale należy go również wypełnić “obiecanymi" reklamami. Czy firmy działające na naszym rynku będą chętne na wydanie odpowiedniej sumy pieniędzy na pojawienie się na platformie streamingującej?

Pakiet musi być sukcesem

Dla Netflixa wprowadzenie nowego sukcesu to walka ze zmieniającym się rynkiem, który coraz bardziej się nasyca i powoli nowe platformy przestają przyciągać wystarczającą liczbę użytkowników. Każdy serwis musi się przecież jakoś wyżywić. Usług jest więcej, klientów z kolei nie.

Sama idea wprowadzenia reklam do serwisów nie musi na ich nieszczęście się powieść. Coraz więcej usług rozważa taką opcję, a przecież do zarabiania z reklam potrzebne są... reklamy. Firmy mają swoje określone budżety, a kolejna oferta niekoniecznie skłoni je do zmiany strategii.