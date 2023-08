Gracze wcielają się w niej w żołnierzy PDF walczących z oddziałami wojskowymi i wykonują misje podobne do prawdziwych. Co więcej, dostępni bohaterowie też wzorowani są na prawdziwych bohaterach, w tym na "walczących w prawdziwej wojnie" lekarzach, muzułmanach i członkach społeczności LGBT.



Gra zadebiutowała jako The PDF Game i każdy może pobrać ją zupełnie za darmo ze sklepów Google i Apple (choć ze względu na ich regulaminy jej nazwa musiała być zmieniona na War of Heroes). To w jaki sposób zbiera pieniądze, zapytacie?

Gracze mogą wspomóc antymilitarny ruch oporu, po prostu oglądając reklamy w grze - na ten moment udało się już zebrać co najmniej 508 tys. USD. To między 70 a 80 tys. dolarów miesięcznie i jak przekonuje autor, liczby rosną z miesiąca na miesiąc.



Czy to ma szansę zadziałać? Najwyraźniej tak, bo gra, którą pobrano już ok. miliona razy, zwróciła uwagę władzy. W kwietniu w państwowych mediach pojawiło się zawiadomienie, ostrzegające przed prawnymi konsekwencjami grania w PDF. Ko Toot podjął już jednak decyzję i nie ma zamiaru się wycofać:

Nie obchodzi mnie, co mówią. Próbowali już zatrzymać to kilka razy, ale my będziemy dalej działać - nie ma sposobu, aby zatrzymać atak cyfrowy. Gra ma potencjał, aby zbierać 1 milion dolarów miesięcznie. Mam nadzieję, że te pieniądze pomogą narodowi Birmy, który desperacko ich potrzebuje mówi w wywiadzie dla BBC.