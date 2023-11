Rewolucja w dowodach osobistych. Dotknie każdego z nas

Spis treści: 01 Wniosek o dowód osobisty na nowo

02 Cyfrowy wniosek o dowód osobisty

03 Duże zmiany. To przez mObywatela

Wniosek o dowód osobisty na nowo

Do tej pory składanie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego wymagało od nas złożenia stosownego formularza w formie papierowej. Ten okraszony był naszym podpisem. Fizyczny egzemplarz był niezbędny do tego, aby móc otrzymać dowód tożsamości. To się jednak zmieni.

Wszystko za sprawą aktu prawnego, a konkretniej projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ukazał się on 21 listopada na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Dotyczy wzoru dowodu osobistego, procedury wydawania, odbioru, uszkodzenia, utraty, unieważniania i zwracania.

Cyfrowy wniosek o dowód osobisty

Rzeczony akt prawny wprowadzi szereg zmian w zakresie dowodów osobistych wydawanych obywatelom. Najważniejsza z nich to odejście od konieczności składania fizycznego egzemplarza wniosku. Wraz z wejściem rozporządzenia w życie wniosek o dowód osobisty złożymy cyfrowo, wypełniając wszystkie niezbędne dane tak, jak do tej pory. Elektroniczny wniosek będzie okraszony naszym podpisem. Ten złożymy przy pomocy specjalnego urządzenia, signature pad.

Podobna zmiana dotyczyć będzie procedur odbierania dokumentu. Odbiór dowodu osobistego również będzie odbywać się poprzez wniosek elektroniczny zamiast papierowego. Ten również zostanie zatwierdzony przy pomocy podpisu elektronicznego, który złożymy na specjalnym urządzeniu.

Jest jeszcze jedna zmiana, tym razem dotycząca wydawania tymczasowych dowodów osobistych. Rozporządzenie zakłada rozszerzenie możliwości składania wniosku również na osoby od 12. roku życia. Nie będzie on zawierać odwzorowanego podpisu, ani też odcisku palca. Ta procedura również odbędzie się cyfrowo.

Duże zmiany. To przez mObywatela

Skąd decyzja o wprowadzeniu tak dużych zmian? Wszystko wynika z wydania aplikacji mObywatel, a konkretniej wprowadzenie mDowodów osobistych, które są równorzędnymi dokumentami do swoich fizycznych odpowiedników.

Zmiany w prawie wynikające z usług mObywatela oznaczają konieczność dostosowania pozostałych rozporządzeń tak, aby obsługa spraw obywatelskich w tym zakresie była możliwie najbardziej optymalna. Informatyzacja jest zatem kontynuowana.