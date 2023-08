Rewolucja w szkołach. Rodzice muszą podpisać umowę na 5 lat

Spis treści: 01 Kiedy uczniowie czwartych klas dostaną laptopy?

Kiedy uczniowie czwartych klas dostaną laptopy?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 7 lipca 2023, uczniowie czwartych klas powinni otrzymać darmowe laptopy do 30 września. W roku szkolnym 2023/2024 termin ten będzie jednak znacznie wydłużony.

Artykuł 30. wspomnianego dokumentu daje ministerstwu czas na przekazanie laptopów do poszczególnych szkół aż do 31 grudnia. To pierwszy rok obowiązywania przepisów, a dodatkowe trzy miesiące mają zapewnić właściwy przebieg całego procesu. Ministerstwo obiecuje, że wszyscy uprawnieni uczniowie dostaną swoje laptopy do końca jesieni.

Każdemu uczniowi przysługuje jeden laptop. Rozwiązanie jest wynikiem wejścia w życie ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Laptopy dostaną zarówno uczniowie placówek publicznych, jak i prywatnych. Komputery będą także dostarczone do uczniów publicznych i niepublicznych szkół muzycznych, które realizują kształcenie ogólne.

Za przyjęciem ustawy głosowało 434 posłów, 11 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.