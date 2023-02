Ridley Scott nakręcił film Samsungiem S23. Czy Galaxy podołał zadaniu?

Pomyślałem, że to świetne, bardzo interesujące wyzwanie. Ale przerażające jest to, że mały obiekt zajmie miejsce wszystkich dużych kamer. Co jest świetne... Lubię być w stanie wejść w środowiska, gdzie wiele pomieszczeń i przestrzeni jest bardzo małych. Więc jest to bardzo przydatne

mówi Scott.