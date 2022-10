Fani filmu "Avatar" (premiera 2009 rok) znakomicie znają tę scenę: jeden z bohaterów filmu wchodzi do kabiny zamocowanej na potężnym, mechanicznym egzoszkielecie. Dzięki temu może przemieszczać się stawiając kroki i siać zniszczenie za pomocą potężnych ramion przymocowanych do tego dziwnego urządzenia. W filmie egzo-szkielet na planecie Pandora został nazwany kombinezonem AMP (Amplified Mobility Platform czyli w tłum. wzmocniona, mobilna platforma)

Wideo youtube

Robot jak z Awatara

Kombinezon AMP występujący w filmie Jamesa Camerona zainspirował grupę pasjonatów zajmujących się budową robotów i egzoszkieletów z kanadyjskiej fundacji promującej nowe technologie "eatART". Po 10 latach pracy udało im się stworzyć największy egzoszkielet na świecie, który nazwali Prosthesis (tłum. proteza).



Reklama

Zdjęcie Kanadyjczycy są przekonani, że ich egzoszkielet "Prosthesis" otwiera drogę do maszyn kroczących nowszych generacji /foto: fundacja "eatART" / domena publiczna

Prosthesis MECH to w pełni kontrolowany przez człowieka mechaniczny kombinezon, który przemieszcza się krocząc na czterech nogach. Kierujący nim operator wchodzi do kabiny umieszczonej wewnątrz urządzenia. Aby spróbować swoich sił jako operator Prosthesis MECH, należy przejść specjalne szkolenie. Ogromne rozmiary egzoszkieletu sprawiają, że można nim bez problemu zniszczyć np. samochód osobowy. Wszystko za sprawą ogromnych, metalowych ramion poruszających się za pomocą hydraulicznych siłowników.

Zdjęcie Kanadyjski egzoszkielet pozwala w powietrze unieść samochód osobowy wcześniej wbijając w niego potężne ramiona / Twitter

Steruje się nim przypinając do rąk i nóg specjalne czujniki, które reagują ma każdy ruch. Dzięki temu operatorzy mechanicznego kombinezonu Prosthesis mają wrażenie, że stają się jego częścią. Według twórców egzoszkieletu 50-krotnie wzmacnia on siłę obsługującego go człowieka. Parametry Prosthesis są imponujące.



Prosthesis "The ANTI-ROBOT", najważniejsze dane:



Masa: 4000 kg

Wysokość: 4 metry

Szerokość: 5,5 metra

Długość: 5,1 metra

Czas pracy: 15-60 minut

Akumulator: bateria litowo-jonowa 96V x 36kWhMoc: 150 kW (200 KM)

System ruchu: 100% sterowany przez człowieka, elektrohydrauliczny kombinezon z bezpośrednim sterowaniem przez operatora znajdującego się wewnątrz urządzenia

System zawieszenia: cztery mechaniczne odnóża wykonujące kroki o długości 50 cm, całość konstrukcji oparta o hydrauliczne amortyzatory

W 2020 roku PROSTHESIS trafił do Księgi Rekordów Guinnessa jako największy na świecie, czteronożny egzoszkielet.



Zdjęcie W Księdze Rekordów Guinnessa kanadyjski egzoszkielet został uznany za największy na świecie / domena publiczna

Twórcy "Prosthesis" są przekonani, że ich gigantyczne egzoszkielety pozwolą na wykonywanie ciężkich prac w trudno dostępnych miejscach. Kanadyjczycy mają marzenie, aby stworzyć nową dyscyplinę sportową w postaci "wyścigu egzoszkieletów" na specjalnym torze przeszkód. Dzięki pomocy sponsorów ruszyły prace na egzoszkieletem Mech 2.0, który ma być zdecydowanie lżejszy, szybszy i silniejszy od poprzednika.