Rosja ma własny ChatGPT. Nazywa się jak popularny mem

Rosja wraz z Chinami zapowiedziała, że planuje zostać liderem na rynku IT. Pierwszym krokiem do wyrównania wyścigu AI jest wypuszczenie przez rosyjski Sberbank GigaChat. Czyni to Rosję kolejnym uczestnikiem wyścigu o najlepszą wersję sztucznej inteligencji dostępną na rynku.

Wyścig o sztuczną inteligencję

W listopadzie ubiegłego roku OpenAI ogłosił uruchomienie ChatGPT, co wywołało niemałe zamieszanie w środowiskach IT i nie tylko. Ten model sztucznej inteligencji potrafi prowadzić rozmowę w sposób do złudzenia przypominający ludzką konwersację.

