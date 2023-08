Rosja zatapia własne statki. To akt desperackiej obrony

W ostatnich tygodniach coraz częściej słyszymy o desperackich ruchach armii rosyjskiej, która ma poważne problemy z powstrzymaniem ukraińskiej kontrofensywy. Wystarczy tylko wspomnieć o ostatnich raporcie "The New York Times", z którego dowiadujemy się, że Rosjanie są w niektórych regionach tak bezsilni wobec ukraińskiego natarcia, że decydują się na manewry typu "strzelamy na oślep do swoich". Teraz zaś ukraińskie służby wywiadowcze donoszą o zatapianiu przez Rosję własnych statków, by utworzyć z nich "barierę ochronną".



Najpierw bratobójczy ogień, teraz zatapianie statków

Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformował we wtorkowym poście na Telegramie, że rosyjskie wojska przygotowują się do zatopienia co najmniej sześciu promów w Cieśninie Kerczeńskiej i umieszczenia między nimi pewnego rodzaju barier, aby utworzyć pas ochronny zabezpieczający most Krymski, łączący okupowany Krym z terytorium rosyjskim. Rosja miała już zatopić pierwszy statek (współrzędne: 45.2432237; 36.5845773) i aktualnie przygotowuje się do zatopienia drugiego - nie jest jasne, w jaki sposób przeprowadza te manewry.