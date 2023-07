Rosjanie przejęli polskiego drona. Teraz produkuje go Iran

Inżynieria wsteczna na polskim dronie w Iranie

Drony-kamikadze odgrywają ogromną rolę na dzisiejszym polu walki na całym świecie. W Ukrainie z pomocą bezzałogowców, Rosjanie niemal codziennie dokonują ataków na ukraińskie miasta. Chociaż większość z nich bez problemu jest niszczona w locie przez systemy obrony powietrznej, zanim osiągną swoje cele, to jednak małe koszty ich produkcji sprawiają, że są idealnym środkiem terroru powietrznego i wabikiem do marnowania drogich pocisków dla ukraińskiej armii.

Drony Warmate należą do kategorii amunicji krążącej. Dron ma 1,6 metra rozpiętości skrzydeł, nieco ponad metr długości, a jego waga to blisko 6 kg. Pojazd może przebywać w powietrzu przez 60 minut, oferuje zasięg na poziomie 30 km, prędkość przelotu do 80 km/h i może odbywać loty na wysokości od 150 do 300 metrów.