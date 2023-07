Przedsiębiorcy z Donbasu sprzedają spray na komary GMO

Ukraińscy wirusolodzy i lekarze wyśmiewają coraz to bardziej żałosne pomysły rosyjskich okupantów. Tłumaczą oni, że większa niż zwykle ilość komarów może mieć związek ze zniszczeniem zapory na Dnieprze i ogromną powodzą, która zalała kilkanaście miejscowości na południu Ukrainy. Pod wodą znalazły się całe farmy bydła, lokalne wysypiska śmieci, cmentarze czy składowiska groźnych substancji chemicznych.

Na tych terenach, szczególnie tych okupowanych przez Rosjan, panuje również tragiczna sytuacja sanitarna. Nie trzeba być naukowcem, by wiedzieć, że są to idealne warunki do szerzenia się w społeczeństwie i wśród żołnierzy na froncie groźnych chorób, które są identyfikowane jako m.in. wirus ebola, ponieważ dla Rosjan mogą przypominać takie objawy występujące jako biegunka czy zmiany na skórze. Jest to oczywiście efekt kompletnej niewiedzy w tym zakresie, ale i też dobry środek dla władz do napędzania ich propagandy.