Rosjanie wysadzili w powietrze swój szturmowy helikopter. Jest nagranie

Rosjanie zniszczyli swój potężny śmigłowiec Ka-52 Aligator

Tymczasem na filmie opublikowanym przez Siły Zbrojne Ukrainy możemy zobaczyć inną, ale nietypową sytuację. Otóż jest to wysadzenie Ka-52 przez samych Rosjan. Maszyna uległa awarii podczas lotu i załoga podjęła decyzję o natychmiastowym lądowaniu. Po opuszczeniu śmigłowca, rosyjski oddział postanowił wysadzić swoją maszynę.

Reklama