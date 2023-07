WhatsApp i Signal zhakowane

Narzędzie do hakowania znajdujące się w rękach rosyjskich służb ma pewne ograniczenia. Nie pozwala na przykład na wgląd w konkretne wiadomości. W zamian za to umożliwia sprawdzenie przesyłanych plików w konwersacji czy identyfikacji rozmawiających stron. Poza tym pozwala na mapowanie sieci wielu telefonów (jeżeli ktoś z nich korzysta), ustalanie lokalizacji urządzeń czy określanie czasu, w którym dochodziło do wymiany wiadomości i plików.

Jak łatwo się domyślić, jest to zestaw możliwości wprost wymarzony dla reżimu prowadzącego wojnę. Choć jawi się to jako okrutne, to cel działania jest w tym wypadku bardzo prosty - wykrywać przejawy organizowania się przeciwko władzy i jej wojnie oraz możliwie szybko je neutralizować. Rosja wchodzi tym samym do pierwszej ligi na świecie pod względem nowoczesnej inwigilacji.