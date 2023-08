Rosyjscy żołnierze okradają ciała swoich kolegów. Jest nagranie

Rosyjska agresja na Ukrainę i sposób, w jaki armia okupanta realizuje swoje cele, wszystkim powinna ostatecznie uzmysłowić, że Rosjanie nie mają szacunku do życia ludzkiego. I nie tyczy się to tylko Ukraińców, ale przede wszystkim swoich rodaków. To bardzo smutna rzeczywistość.

W mediach społecznościowych pojawił się nowy materiał filmowy, na którym żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy z oddziału Armii Dronów udokumentowali, jak rosyjscy żołnierze okradają ciała swoich poległych na froncie kolegów. Mieliśmy już wielokrotnie okazję zobaczyć, jak rosyjscy żołnierze szabrują ukraińskie domy. Zwłaszcza dużym zainteresowaniem cieszyły się muszle klozetowe, pralki czy lodówki.