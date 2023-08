Rosyjska milicja dostała złom. Walczy nim z ukraińskimi dronami

Broń groźna dla samych milicjantów

Co ciekawe rosyjscy milicjanci twierdzą, że nowe karabiny antydronowe są zagrożeniem dla ich zdrowia. Jak donosi rucriminal, podczas zapoznania z nową bronią milicjantom mówiono, aby nie celować nią w ludzi, a tym bardziej poniżej pasa... gdyż może to wpływać np. na potencję. Na pytania, czy używając takich karabinów, sami nie będą mieli problemów, nie było odpowiedzi.

Rucriminal sugeruje, że pomimo zapewnień o przekazaniu najnowocześniejszych karabinów antydronowych, milicja otrzymała sprzęt na bazie chińskich komponentów. Przy tym liczba przekazanych karabinów antydronowych dla milicji ma być zaskakująco mała, przy i tak ogromnych kosztach.



Co ciekawe tego typu broń w rosyjskim wojsku jest bardzo dobrej jakości, pozwalając na strącanie UAV. Policja otrzymała więc zupełnie inny sprzęt od niewiadomego producenta. Prawdopodobnie większość pieniędzy, które poszły na to przedsięwzięcie, wylądowało w kieszeniach dopinających go urzędników.