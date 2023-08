To właśnie tam w czerwcu rozpoczęła się próba zamachu stanu zorganizowana przez wagnerowców na czele z Jewgienijem Prigożynem. Tam również obecnie trwa największa żałoba po Prigożynie. Teraz w mediach społecznościowych pojawił się film w roli głównej z dowódcą i członkami Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego.

Rosyjski Korpus Ochotniczy wzywa wagnerowców do marszu na Moskwę

Wspierają się oni wzajemnie z Siłami Zbrojnymi Ukrainy. Ich największym sukcesem są walki prowadzone bezpośrednio na terytorium Rosji w obwodzie biełgorodzkim czy briańskim. Dowódca korpusu zaproponował wagnerowcom wspólne działania, które mają zaowocować marszem na Moskwę i obaleniem Władimira Putina. Ma to być ich zemsta za to, co zrobił Prigożynowi.