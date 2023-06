Dalej nie pojadę

Faktycznie, problem mógł wystąpić na skutek ustawienia skrzyni biegów - tak to działa w automatycznych modelach. Pamiętajmy jednak, że mamy do czynienia z nagraniem z Rosji. Fragmenty, które trafiły do sieci były bardzo pocięte i nijak nie da się wywnioskować, czy rzeczywiście skrzynia biegów była źle ustawiona. Wszyscy zdążyli jednak zakpić z rosyjskiego auta, więc nie ma to już większego znaczenia - wizerunkowo zmieniłoby to niewiele.

Ciekawe, czy podobną wpadkę zaliczy zapowiadany samolot dalekiego zasięgu. Rosja rozpoczęła prace nad stworzeniem pierwszej maszyny tego rodzaju w swojej historii. Choć do jej premiery pozostało sporo czasu to pozostaje mieć nadzieję, aby pierwszy lot odbywał się z dala od ludzkich osad. Najlepiej w ogóle poza terytorium innego kraju.