Utrzymywanie porządku w domu lub mieszkaniu często jest niesamowicie czasochłonne i wymaga sporych nakładów pracy. Szczególnie, gdy mieszka w nim duża rodzina. Klasyczne odkurzacze często już nie wystarczą, by pomieszczenia pozostały nieskazitelnie czyste. Na szczęście, na pomoc przychodzi Samsung z nową stacją czyszczącą typu All-in-One.

Bespoke Jet jest prezentującym się elegancko i nowocześnie bezprzewodowym odkurzaczem ze stacją dokującą typu All-in-One. Urządzenie zostało wyróżnione podczas zeszłorocznych targów CES ze względu na pomysłowość i innowacje, jakie wprowadza. Urządzenie pojawi się w polskich sklepach na przełomie marca i kwietnia.

Dziś czystość stanowi priorytet dla użytkowników na całym świecie, dlatego chcieliśmy stworzyć urządzenie oferujące wygodniejsze i bardziej innowacyjne funkcje sprzątania domu mówi Hyesoon Yang, Executive Vice President and Head of Customer Experience of the Digital Appliances Business w Samsung Electronics

Choć urządzenie może pochwalić się nienaganną estetykę, to nie z myślą o wyglądzie zostało stworzone. Bespoke Jet ma przede wszystkim pomóc w utrzymywaniu porządku w domu i mieszkaniu. Producent zapewnił, że odkurzacz będzie ssał z mocą nawet do 210W, a dzięki zastosowaniu wielowarstwowego systemu filtracyjnego udało się osiągnąć skuteczność filtracji na poziomie 99,999 proc.

Powietrze zasysane przez odkurzacz Samsunga przechodzi przez główny cyklon, wyodrębniający duże drobinki kurzu. Drobniejsze wyłapuje mikrofiltr, a resztę wychwytuje filtr do pyłków. Wszystkie elementy można umyć, przez co skuteczność urządzenia nie spadnie wraz z upływem czasu.

Najbardziej interesującą częścią zestawu wydaje się być stacja czyszcząca All-in-One. Po zakończonym odkurzaniu można urządzenie odwiesić na stację, gdzie zostanie ono ponownie naładowane. Ponadto, stacja czyszcząca sama opróżni zbiornik odkurzacza ze wszystkiego, co się w nim znalazło podczas robienia porządków.

Zdjęcie Samsung Bespoke Jet / materiały prasowe

Nie mogło zabraknąć też cyfrowego wyświetlacza LCD, który w czytelny sposób przedstawi wszystkie potrzebne informacje. Dowiemy się z niego o poziomie naładowania baterii, ustalimy moc ssania i zostaniemy poinformowani o ewentualnych problemach jak brak filtrów lub zatkanie urządzenia.

Jedyne zastrzeżenia może budzić praca baterii. Producent zapewnia, że wystarczy ona na co najmniej godzinę pracy, lecz gwarantuje również prostą jej wymianę na zapasową, co przedłuży czas pracy o kolejną godzinę. Co więcej, akumulator ma zachować nie mniej niż 70 proc. swojej pierwotnej pojemności przez 500 cykli ładowania.