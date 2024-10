Samsung Galaxy Ring to produkt, który na pierwszych rynkach debiutował latem br. Niestety na ich liście zabrakło wtedy Polski. Czy inteligentny pierścień kupimy również w naszym kraju? Tak i producent przerwał milczenie w tej kwestii oraz ujawnił konkretny termin.

Kiedy Samsung Galaxy Ring w Polsce?

Samsung ogłosił datę premiery Galaxy Ring w Polsce w ramach kampanii "nadchodzi nowa era zdrowia wspieranego przez AI". Podany termin to 12 listopada. Tego dnia poznamy więcej szczegółów, w tym związanych z ceną, która to na razie owiana jest tajemnicą.

Reklama

Samsung Galaxy Ring to inteligentny pierścień w różnych rozmiarach (od 5 do 13), który powstał w celu monitorowania zdrowia oraz aktywności użytkowników. Oferuje wybrane funkcje dostępne w smartwatchach, ale to urządzenie jest znacznie mniejsze i nosi się je na palcu. Jest w stanie śledzić puls i sen oraz analizować dzienną aktywność fizyczną. Poza tym wykrywa chodzenie i bieganie.

Zdjęcie Inteligentny pierścień Samsung Galaxy Ring. / Samsung / materiały prasowe

Gadżet wykonany jest z tytanu i oferowany w trzech wariantach kolorystycznych. Obudowa jest wodoszczelna na poziomie ATM10 i IP68. Wbudowana bateria, w zależności od rozmiaru pierścionka, zapewnia do siedmiu dni pracy, a jej ładowanie trwa około 80 minut.

Cena Samsung Galaxy Ring na start niższa

Cena inteligentnego pierścienia w Polsce nie jest jeszcze znana, ale dla klientów, którzy chcą zakupić Samsunga Galaxy Ring, producent przygotował promocję na start. W tym celu trzeba dokonać rejestracji, co pozwoli na uzyskanie kodu rabatowego na zakup urządzenia.

Samsung Galaxy Ring w innych krajach europejskich debiutował w cenie 449 euro. To oznacza, że w Polsce zapłacimy pewnie około 1950 zł. Ile dokładnie? To wyjaśni się już za kilkanaście dni.

Warto dodać, że gadżet oferuje również wsparcie dla gestów. W ten sposób pierścionkiem można szybko zrobić zdjęcie (aparatem telefonu) czy nagrać wideo lub odrzucić alarmy. W tym celu potrzebny jest smartfon Samsunga z oprogramowaniem One UI 6.1.1 lub nowszym. Ponadto funkcje trzeba włączyć w aplikacji Galaxy Wearable.