Samsung Galaxy S24 FE blisko. Znamy specyfikację, a co z ceną?

Samsung Galaxy 24 FE uzupełni wkrótce portfolio telefonów z serii S24. Nowy model z linii Fan Edition będzie najtańszym z nich. Jaka będzie cena telefonu? Co ze specyfikacją techniczną? Na temat tego urządzenia wiemy już całkiem sporo.

Specyfikacja modelu Samsung Galaxy S24 FE

Do sieci niedawno wyciekła niemal kompletna specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy S24 FE. Telefon ma dostać 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie 120 Hz. Na uwagę zasługuje zwiększona (do 1900 nitów) jasność i wąskie ramki o grubości zaledwie 1,99 mm.

Zdjęcie Specyfikacja modelu Samsung Galaxy S24 FE niemal bez tajemnic. / Samsung/Android Headlines / materiały prasowe

Telefon powinien trafić na rynek (w zależności od kraju dystrybucji) z procesorami Exynos 2400 lub Snapdragon 8 Gen 3. W Europie będzie to pierwszy z wymienionych układów. Następnie mamy 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4565 mAh, co ma pozwolić na nawet 29 godzin oglądania filmów.

Aparat fotograficzny jest potrójny. Główny sensor współpracuje z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny z 12-megapikselowym. Teleobiektyw z potrójnym zoomem będzie połączony z 8-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka do selfie ma 10-megapikselowy sensor. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 14, który będzie dostarczany z preinstalowaną nakładką One UI 6.1.x.

Cena Samsunga Galaxy S24 FE może wzrosnąć

Dokładne ceny telefonu Samsung Galaxy S24 FE nie są znane. Poprzednik debiutował na rynku od 599 dolarów. W tym roku może być jednak drożej (o 50 lub 100 dolarów), bo Koreańczycy zaserwowali nam już podwyżki cen przy okazji premiery ostatnich składaków. Nowego smartfona również może to czekać. Wiemy, że do wyboru będzie pięć wariantów kolorystycznych obudowy i wśród nich będzie czarna opcja.

Zdjęcie Samsung Galaxy S24 FE zadebiutuje w pięciu kolorach obudowy. / Samsung/Android Headlines / materiały prasowe

Premiera powinna odbyć się we wrześniu lub październiku (druga opcja jest bardziej prawdopodobna), a więc nastąpi to w niedługim czasie. Możliwe, że dojdzie do sytuacji, jak w zeszłym roku, kiedy to model S23 FE był wprowadzany na kolejne rynki etapami i potrwało to łącznie kilka tygodni. Jak będzie w 2024 r., to przekonamy się wkrótce. W każdym razie debiut jest blisko i zbliża się naprawdę wielkimi krokami.

