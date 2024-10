Samsung Galaxy Z Fold Special Edition zaprezentowany. Znamy cenę

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition to składany smartfon, który w przeciekach pojawiał się od kilku miesięcy. Za nami premiera, która na razie odbyła się w Korei Południowej. Ile kosztuje to urządzenie i co ma do zaoferowania?

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition lepszy od Folda 6

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition to tak naprawdę ulepszony model Z Fold 6 z lipca br. Koreańczycy postanowili wprowadzić różne udoskonalenia do własnego składaka i w ten sposób stał się on jeszcze lepszy.

Reklama

Oba ekrany telefonu są nieco większe w porównaniu do Folda 6. Główny wyświetlacz to 8-calowy panel OLED-owy o proporcjach 20:18. Co jednak ważne, telefon nie pozwala na pracę z użyciem piórka S Pen. Za obliczenia odpowiada tu mocny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, który jest wspomagany przez większą pamięć RAM - 16 GB.

Zdjęcie Samsung Galaxy Z Fold Special Edition. / Samsung / materiały prasowe

Aparat fotograficzny smartfona również został udoskonalony. Główny sensor wymieniono z 50-megapikselowego na 200-megapikselowy czujnik. Na uwagę zasługuje również dodanie obsługi Wi-Fi 7 (vs 6E z Folda 6) oraz cieńsza konstrukcja, której grubość zredukowano o 1,5 mm. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką One UI 6.1.1 i producent deklaruje aż siedem lat aktualizacji. Bateria bez zmian i nadal ma pojemność 4400 mAh.



Ceny modelu Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition jest dostępny tylko w jednej konfiguracji sprzętowej (z 512 GB miejsca na dane). Cena w Korei Południowej została ustalona na 2,789,600 wonów, czyli około 8050 zł. Sprzedaż rozpocznie się 25 października. Klienci, którzy zdecydują się na kupno tego urządzenia, mogą liczyć na zniżki przy zakupie innych sprzętów marki, w tym Galaxy Ring, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds 3 Pro oraz Galaxy Tab S10 Ultra.

Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie plany ma Samsung w związku z wprowadzeniem modelu Z Fold Special Edition na inne rynki. Informacji o dostępności w Europie na razie nie ma. Czy kupimy go z czasem również w Polsce? Odpowiedź na to pytanie pozostaje nieznana.

To pierwszy raz w historii tej serii telefonów, gdy Samsung zdecydował się na wprowadzenie do oferty specjalnej edycji. Część osób, które wcześniej nabyło Z Folda 6, może czuć się z tego powodu nieco rozczarowana.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!