Schowaj się na Instagramie. Jak wyłączyć aktywność i zniknąć z radaru?

Oprac.: Tomasz Wróblewski Technologia

Jak wyłączyć aktywność na Instagramie? To pytanie, które zadaje sobie wielu użytkowników aplikacji. W dobie cyfrowego Big Brothera, każdy chce mieć trochę więcej prywatności i spokoju, nawet na Insta. Status aktywności to coś, co może irytować. Nie każdy chce, by świat wiedział, że właśnie scrollujesz feed o trzeciej nad ranem. Jeśli chcesz się trochę „ukryć” w sieci i zniknąć z radarów, mamy dla ciebie kilka sprytnych trików.

Zdjęcie Instagram świeci się na zielono. Jak wyłączyć aktywność? / 123RF/PICSEL