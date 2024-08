Ładujesz baterię telefonu do 100 procent? Lepiej przestań tak robić

Spis treści: 01 Jak ładować baterię telefonu? 80 procent lepsze od 100 procent

02 Jak ustawić maksymalny poziom naładowania baterii na 80 procent?

Jak ładować baterię telefonu? 80 procent lepsze od 100 procent

Współczesne baterie litowo-jonowe mają swoje ograniczenia, a ich ładowanie ich do poziomu 100% może niestety przyspieszać ich zużycie. Optymalny poziom naładowania, który zapewnia dłuższą żywotność baterii, wynosi około 80-85%. Dlaczego pełne ładowanie może zaszkodzić baterii? Proces starzenia się baterii litowo-jonowych to naturalne zjawisko chemiczne, które zachodzi z biegiem czasu. Kiedy bateria jest w pełni naładowana i nadal pozostaje podłączona do ładowarki, dochodzi do degradacji elektrod wewnątrz ogniw baterii. Można to porównać do próby nalania wody do już nasączonej gąbki - więcej energii nie zostaje efektywnie wykorzystane, a bateria traci na wydajności.

Reklama

Baterie w smartfonach przechowują energię elektryczną jako energię chemiczną, która jest następnie przekształcana z powrotem na energię elektryczną, gdy jest potrzebna. Współczesne urządzenia korzystają z baterii wielokrotnego ładowania, co eliminuje konieczność ich wymiany przy każdym rozładowaniu. Jednak ich zdolność do ponownego ładowania stopniowo maleje, dlatego ważne jest, aby unikać pełnego ładowania zbyt często.

Oprócz tego podczas ładowania baterii do pełna, zwłaszcza jeśli telefon jest nadal używany lub podłączony do ładowarki, może występować nadmierne nagrzewanie. Ciepło jest jednym z głównych czynników przyspieszających degradację baterii, a wyższe temperatury zwiększają tempo zużycia.

Jak ustawić maksymalny poziom naładowania baterii na 80 procent?

Transfer energii pomiędzy baterią a telefonem jest kontrolowany przez elektrony. Regularne unikanie pełnego ładowania (lub całkowitego rozładowania) zmniejsza stres, na jaki są narażone. W rezultacie, więcej energii zgromadzonej w baterii jest efektywnie wykorzystywane przez telefon. Choć nowoczesne baterie i urządzenia są coraz bardziej zaawansowane w zarządzaniu tym stresem, warto podjąć dodatkowe kroki, aby przedłużyć żywotność baterii, a jednym z nich jest ograniczenie pełnego ładowania.

Ładowanie adaptacyjne w telefonach Google Pixel

Jeśli posiadasz telefon Google Pixel, możesz skorzystać z funkcji "Ładowania adaptacyjnego", dostępnej w ustawieniach baterii. Ta funkcja uczy się codziennego harmonogramu użytkownika i ładuje baterię do pełna tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne, np. w dni, kiedy zazwyczaj korzystasz z telefonu przez cały dzień bez możliwości doładowania.

Ochrona baterii w telefonach Samsung Galaxy

W telefonach Samsung Galaxy również znajdziesz opcje ochrony baterii. W ustawieniach baterii wybierz opcję "Ochrona baterii", gdzie możesz aktywować funkcję, która sprawi, że telefon nie naładuje się powyżej 80%.

Alternatywnie, możesz ustawić alert, który powiadomi cię, gdy bateria osiągnie 80%, pozwalając na podjęcie decyzji, czy kontynuować ładowanie. Aby skonfigurować alert na telefonie Galaxy, otwórz Ustawienia, a następnie przejdź do "Tryby i procedury". Stuknij przycisk +, aby stworzyć nową procedurę, ustawiając poziom baterii jako wyzwalacz. Procedura aktywuje się, gdy poziom naładowania osiągnie 80% lub więcej. Możesz ustawić powiadomienie dźwiękowe lub niestandardowe, które poinformuje cię, że bateria osiągnęła ten poziom.

Aplikacje do zarządzania ładowaniem baterii

Jeśli masz inny model telefonu z Androidem, możesz wypróbować aplikacje takie jak Battery Guru, dostępne w Google Play. Aplikacja ta umożliwia ustawienie alertów dla określonych poziomów naładowania baterii. W ten sposób może pomóc w bardziej efektywnym zarządzaniu energią i przedłużeniu żywotności baterii smartfona.

Przeczytaj również:

Składany iPhone - kiedy premiera? Ekspert nie ma wątpliwości

Jak zrobić przelew BLIK na telefon i jak odebrać pieniądze?

Nowe i niebezpieczne aplikacje na telefon. Wykryto malware

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!