Korea Południowa pionierem rozwoju sieci przyszłości 6G

Wszystko wskazuje na to, że pionierem w jej rozwoju jest Korea Południowa. Tamtejsze władze zapowiedziały, że wdrożenie nowego standardu komunikacji ma nastąpić już w 2028 roku, czyli dwa lata szybciej, niż pierwotnie planowano.

Sieć 6G będzie funkcjonować w paśmie o częstotliwości od 100 Ghz do 10 Thz. Prędkość przesyłu danych przekroczy 1 Tb/s. To ogromny wzrost jakości transmisji w porównaniu do sieci 5G. Przypominamy, że obecnie w większości przypadków transfer wynosi ok. 1 Gb/s, więc w przypadku 6G mamy tu aż 1000-krotny wzrost przepustowości.