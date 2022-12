Smartfon na lata. Które telefony dostają najdłuższe wsparcie?

Spis treści: 01 Smartfony z najdłuższym wsparciem — aktualizacje i zabezpieczenia

Producenci rozdzielają wspieranie swoich smartfonów na dwa rodzaje. Pierwszy dotyczy gwarantowania aktualizacji systemu (Android lub iOS), drugi zaś dotyczy zabezpieczeń i bardzo często trwa nieco dłużej od wsparcia systemowego — z reguły o 1 rok. Firmy produkujące smartfony mogą pochwalić się różną długością wspierania sprzętu, ale w ostatnim czasie zauważalna jest tendencja wzrostowa. Jakie smartfony mają najdłuższe wsparcie?

Apple

Firma z Cupertino mająca w swoim portfolio smartfony iPhone może poszczycić się przynajmniej pięcioletnim okresem pełnego aktualizowania swoich urządzeń. Sprawa jest banalnie prosta — kupując nowego iPhone’a, mamy gwarancję, że nasz telefon otrzyma przynajmniej 5 dużych aktualizacji systemowych. Zdarzało się jednak, że czas ten był wydłużony.

Przykładem jest model iPhone 6S, który łącznie otrzymał aż 6 dużych aktualizacji. Na rynku debiutował z systemem iOS 9, swój oficjalny żywot zakończył zaś z aktualizacją do iOS 15. Apple ma w tej materii ułatwione zadanie. Oferując jedną serię telefonów (bez szerokiej gamy tańszych urządzeń jak w przypadku np. Samsunga), może skuteczniej optymalizować sprzęt i dostarczać nowy soft do starszych modeli.

OnePlus

Chiński producent smartfonów coraz śmielej aspirujący do zasilenia grona highendowych producentów ogłosił niedawno, że wraz z nadejściem 2023 roku, telefony tej firmy będą otrzymywać aktualizacje przez 4 lata od premiery. Co więcej, wsparcie w zakresie zabezpieczeń trwać będzie 5 lat.

O ile nie podano konkretnych modeli biorących udział w tej formie aktualizacji, to z pewnością chodzi o flagowce tego producenta. Te stają się coraz ciekawszą alternatywą dla niekiedy bardzo drogich modeli konkurencji w postaci Samsunga czy Apple. Chcąc zaopatrzyć się w silny telefon z Androidem, warto mieć na uwadze smartfony od OnePlus.

Oppo

W przypadku kolejnego chińskiego producenta mamy do czynienia z podobną sytuacją, co z OnePlus. Oppo zapowiedziało dopiero co, że wraz z nowym rokiem rozpocznie nową politykę wsparcia i dostarczania aktualizacji do swoich urządzeń.

Smartfony Oppo również będą mogły poszczycić się czteroletnim cyklem aktualizacji systemowych, który zostanie dodatkowo wzmocniony o jeden rok odświeżania zabezpieczeń i dbania o bezpieczeństwo użytkowników.

Samsung

Topowy producent smartfonów na świecie chwali się czteroletnim cyklem wsparcia w zakresie aktualizacji dla swoich urządzeń. Co interesujące, polityka ta dotyczy nie tylko urządzeń z najwyższej półki, ale również niektórych tańszych modeli, jak najnowsze smartfony Samsung Galaxy z serii A — na przykład Galaxy A53.

Do tego dochodzi również 5 lat aktualizacji w zakresie zabezpieczeń urządzenia. Krócej jest w przypadku tańszych modeli, gdzie okres aktualizacji trwa 3 lata plus dodatkowy rok na rzecz zabezpieczeń.

Motorola

Motorola zadomowiła się na dobre w segmencie średniaków i smartfonów z niskiej półki cenowej. Nie dziwi zatem fakt, że wsparcie udzielane sprzętowi tej marki nie jest w żadnym wypadku powodem do chwalenia się. Z drugiej jednak strony pamiętajmy, że mamy do czynienia ze sprzętem bardzo tanim.

Dla przykładu najwyższe modele Motoroli mogą liczyć na dwie duże aktualizacje systemu i 3 lata aktualizowania zabezpieczeń. Im tańszy smartfon, tym wartości te ulegają pogorszeniu. W przypadku absolutnie budżetowej opcji możemy liczyć na jedną aktualizację systemową i dwie w zakresie zabezpieczeń.

Xiaomi

Chiński gigant oferuje tak różną politykę aktualizacji systemowych, jak jego szeroka oferta smartfonów. Te zakupić można w wielu wariantach cenowych, a co za tym idzie, zróżnicowana jest również możliwość uzyskiwanego wsparcia systemu oraz zabezpieczeń. Kupując losowy smartfon Xiaomi, jest prawdopodobne, że będzie on przez 3 lata zdolny do aktualizacji systemu, rok dłużej swoich zabezpieczeń.

Plusem jest jednak poszerzanie takiego wsparcia na tańsze modele. Nie mowa tu jednak o najniższej półce, a raczej o tzw. budżetowych flagowcach firmy z Chin. Jest to jednak krok w dobrą stronę w czasach, gdy konkurencja bardzo aktywnie celuje w pułap 4 lat aktualizacji systemowych i 5 lat dbania o zabezpieczenia.