Sony Alpha 7 IV trafi już niedługo do sprzedaży

Już w grudniu do sklepów trafi nowy aparat Sony. Alpha 7 IV wykorzystuje nową pełnoramkową matrycę 33 MP z podświetlanym od tyłu sensorem CMOS. Ogólną czułość ISO będzie można regulować w imponującym zakresie od 50 do 204800. Urządzenie będzie zasilane przez najnowszy procesor BIONZ XR, którego autorem jest również Sony. Firma określa aparat jako “hybrydowy shooter" dla tych, którzy cenią nagrywanie wideo w takim samym stopniu, co robienie zdjęć.

Aparat wyposażono w autofokus z 759 punktami, które pokrywają łącznie 94 proc. powierzchni kadru. Posiada on funkcję real-time tracking i real-time eye AF z opcją użycia jej na zwierzętach. Dużą zaletą urządzenia jest też pięcioosiowy optyczny system stabilizacji, zapewniający pozbawioną rozmyć ostrość obrazu, nawet w przypadku bardzo słabego oświetlenia.

W kwestii nagrywania, Alpha 7 IV wspiera możliwość stworzenia nadpróbkowanego materiału w rozdzielczości 7K. Oczywiście istnieje możliwość ustawienia standardowego 4K 60p. W przypadku wideo również możemy oczekiwać śledzenia modeli oraz ich oczu w czasie rzeczywistym. Dodatkowo lepszy system odprowadzania ciepła niż w poprzedniku pozwoli na nagrywanie w 4K i 60p przez ponad godzinę.

Sony Alpha 7 IV trafi do sklepów w grudniu. Urządzenie będzie dostępne w cenie od 2500 dolarów za samo body.