Nie jest żadną nowością fakt, że Sony kładzie spory nacisk na rozwój sprzętu do obsługi wirtualnej rzeczywistości. Firma dąży do tego, by doświadczanie cyfrowego świata było jak najgłębszym doznaniem. Jeszcze w czerwcu zeszłego roku dowiedzieliśmy się o tym, że Sony złożyło wniosek do urzędu patentowego w sprawie skanera 3D. Ten w zamyśle ma pomóc przenosić rzeczywiste przedmioty do wirtualnej rzeczywistości.

Ostatnio japońskie przedsiębiorstwo otrzymało odpowiedź z urzędu patentowego, który prosi o korekty, podanie większej ilości informacji i ponowne złożenie wniosku. Nie jest jeszcze wiadomo do czego dokładnie wspomniana wcześniej technologia miałaby posłużyć. Oczywiście jako pierwsze na myśl przychodzi wykorzystanie modeli do tworzenia gier VR. Może się to bezpośrednio łączyć z niedawną prezentacją PlayStation VR2. Oczywiście technologia może jak najbardziej zostać użyta poza gamingiem. Coraz częściej mówi się o powstaniu metawersum, a taki skaner 3D mógłby zdecydowanie ułatwić proces projektowania wirtualnego świata.

Sony nie otrzymało jeszcze patentu, więc konsumenci nie mają na co liczyć, że urządzenie zostanie wykorzystane w procesie tworzenia najnowszych produkcji. Z pozyskanych informacji wynika, że zadaniem urządzenia będzie generowanie wirtualnego obiektu, określenie jego atrybutów i funkcjonalności oraz zaaplikowanie go do symulacji/gry wideo.

Podczas tegorocznych pokazów Consumer Electronics Show Sony zaprezentowało kilka ciekawych nowości. Najważniejszą i długo wyczekiwaną jest z pewnością PlayStation VR2. Gogle będą wspomagane przez kontrolery VR2 Sense i zostały zaprezentowane wraz ze zwiastunem gry Horizon Call of the Mountain.

Jej rozgrywka odbywać będzie się w świecie doskonale znanym fanom produkcji Horizon: Zero Dawn. Jednak tym razem protagonistą nie będzie Alloy. Podczas prezentacji nie zabrakło nowości motoryzacyjnych. Japońska firma zaprezentowała pojazd koncepcyjny VISION-S. Tym samym przedsiębiorstwo dołączyło do Apple, Samsunga, Xiaomi i Google w rozwoju samochodów elektrycznych i technologii jazdy autonomicznej.