SpaceX chwali się nagraniem silnika rakiety Falcon 9. W tle zachód Słońca

SpaceX w trakcie jednej z ostatnich misji zarejestrowało z poziomu drugiego stopnia rakiety Falcon 9 ciekawe nagranie. Widać na nim rozżarzony silnik Merlin w trakcie lotu w kosmosie, a w tle zachód Słońca i to nie byle jaki. Na podobne widoki będąc na Ziemi, nie mamy co liczyć. Możemy to jednak zobaczyć na filmie.

Zdjęcie Falcon 9 firmy SpaceX w trakcie startu z 4 stycznia 2024 r. / SpaceX / materiały prasowe