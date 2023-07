Spis treści: 01 Jak sprawdzić jakość połączenia WiFi?

02 Kanał WiFi - czy to ważne?

03 Jak ustawić najlepszy kanał na routerze WiFi?

Jak sprawdzić jakość połączenia WiFi?

Aby sprawdzić jakość połączenia WiFi w naszym domu, warto wykorzystać dedykowany program. Pozwoli on na określenie, który kanał jest najmniej zatłoczony i zapewni najlepszej jakości sygnał oraz połączenie. Przykładem programu do sprawdzenia jakości połączenia naszego WiFi jest m.in. inSSIDer oraz WifiInfoView.

Dla przykładu inSSIDer charakteryzuje się prostym w obsłudze interfejsem. Pozwala na przeskanowanie pasm 2,4 i 5 Ghz, wykorzystuje w tym celu natywne API systemu. Po przeskanowaniu informuje nas o kanałach, prędkości i sile sygnału na poszczególnych pasmach. Niestety, program nie jest dostępny w wersji darmowej - do korzystania potrzebny jest zakupiony klucz licencyjny.

Reklama

Zdjęcie Program WifiInfoView do sprawdzenia jakości naszej sieci. / Nir Sofer / materiały prasowe

Alternatywą jest wymieniony wcześniej program WifiInfoView, który dostępny jest również bez instalacji. WifiInfoView wyświetla informacje o SSID, adresie MAC, RSSI, jakości sygnału, częstotliwości, kanałach, modelu routera, typie zabezpieczeń czy maksymalnej szybkości. Możliwe jest też wygenerowanie raportu HTML, który zawierać będzie wszystkie wyszczególnione dane.

Kanał WiFi - czy to ważne?

Powyższe programy pozwalają znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki kanał dla WiFi w naszym otoczeniu jest najmniej zatłoczony. Okazuje się bowiem, że jeżeli wiele osób dookoła (np. nasi sąsiedzi) wykorzystują w swojej sieci ten sam kanał, to staje się on zatłoczony. To z kolei sprawia, że WiFi działa gorzej - bez znaczenia, czy mamy wysoką prędkość od operatora lub dobry router.

To z kolei oznacza, że warto wybrać najmniej zatłoczony kanał na naszym routerze. Gdy analiza pasm wykaże, który z nich cieszy się najmniejszą "popularnością", wybranie go pozwoli na znaczące poprawienie jakości naszej sieci domowej. Jak wybrać kanał na routerze?

Jak ustawić najlepszy kanał na routerze WiFi?

Zmiana kanału na routerze WiFi jest całkiem prosta. Zaczynamy od wejścia do interfejsu sieciowego naszego routera. Logowanie do WiFi to również sposób na odzyskanie hasła do sieci. Aby to zrobić, należy wpisać w przeglądarkę adres IP 192.168.1.1 - zadziała w zdecydowanej większości przypadków. Co zrobić, gdy jednak to nie pomoże? Należy uruchomić wiersz poleceń Windowsa (cmd) i wpisać ipconfig. Po zatwierdzeniu pojawi się m.in. Default Gateway - podany adres wklejamy do przeglądarki.

Po wejściu do interfejsu sieciowego logujemy się - dane powinny znajdować się na naklejce umieszczonej na obudowie routera. Teraz pozostaje tylko wejść w zakładkę ustawień WiFi, gdzie wybierzemy opcję stworzenia nowego kanału WiFi. Wybieramy ten, który jest najmniej obciążony - zaopatrzeni w wiedzę po skorzystaniu z programów wymienionych na początku.

Polecamy na Antyweb | Karta SIM bez rejestracji z darmowym polskim numerem wirtualnym