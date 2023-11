Spis treści: 01 Spotify kończy działalność

02 Czy Spotify wyjdzie z Polski?

03 Ile Spotify płaci artystom?

Spotify kończy działalność

Według najnowszych informacji przekazanych przez szwedzką firmę ta postanowiła zakończyć działalność w Urugwaju. Choć usługa cieszy się tam dużą popularnością, to dalsze kontynuowanie świadczenia usług w tym miejscu jest niemożliwe. Wszystko przez wprowadzone niedawno prawo dotyczące praw autorskich i pieniędzy.

W myśl ustawy Rendición de Cuentas z 2023 pojawić się mają dodatkowe koszta związane z prawami autorskimi dla artystów. Ten sam akt prawny reguluje również to, kto jest odpowiedzialny za ponoszenie dodatkowych kosztów. Będą to właściciele praw do muzyki. Zdaniem Spotify, w efekcie firma musiałaby płacić dwukrotnie za tę samą muzykę.

Firma przekonuje, że i tak już przeznacza duże pieniądze na wynagrodzenia dla artystów. Według oficjalnych informacji, 70% z każdego wygenerowanego dolara trafia na konto twórców muzyki. Spotify podkreśla również znaczenie swojej platformy dla rozwoju rynku w Urugwaju. Ich zdaniem serwis streamingowy wygenerował dla tamtejszych artystów 40 miliardów dolarów, a sam przemysł zanotował 20-procentowy wzrost.

Czy Spotify wyjdzie z Polski?

Proces opuszczania Urugwaju przez Spotify rozpocznie się 1 stycznia i potrwa do końca lutego. Czy taki sam scenariusz może czekać Polskę? Okazuje się, że tak. Wszystko za sprawą ustawy mającej nakładać dodatkową opłatę za polską muzykę na platformach streamingowych.

Spotify ma problem przede wszystkim z 86. artykułem projektu ustawy, w myśl którego serwisy streamingowe zostałyby zobowiązane do de facto podwójnego opłacania wykorzystywania polskiej muzyki. Ta w naszym kraju jest niezwykle istotna, ponieważ polscy artyści tłumnie zajmują czołowe miejsca na listach przebojów nad Wisłą.

Wejście w życie takiego prawa oznacza, że działalność Spotify w Polsce byłaby wątpliwie opłacalna, o ile w ogóle. Tak przynajmniej stwierdziła Dustee Jenkins, dyrektorka ds. Public Affairs Spotify w wywiadzie dla Rzeczpospolitej z marca tego roku. W tej sprawie wystosowano nawet oficjalne pismo do rządu.

Ile Spotify płaci artystom?

Zgodnie z przekazem firmy, ta płaci 70% każdego zarobionego na streamingu dolara artystom. Jak to wygląda w praktyce? Opinie są różne - tym gorsze, im o mniejszych artystach mowa.

Nieco ponad połowa artystów od Spotify nie dostaje absolutnie nic. Około 20% muzyków otrzymuje kwoty oscylujące w okolicach 100 euro... rocznie. To nie pieniądze, które pozwalają utrzymać się przy pomocy streamingu własnej muzyki.