Starship odbył pierwszą próbę lotu orbitalnego w kwietniu tego roku, ale ta nie zakończyła się powodzeniem. Rakieta po kilku minutach od startu eksplodowała i nie opuściła atmosfery naszej planety. Teraz SpaceX szykuje się do kolejnego testu i ten zostanie zrealizowany prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych dni.

Założyciel SpaceX przekazał, że Starship może zostać ponownie wystrzelony jeszcze w tym tygodniu. Elon Musk typuje na datę startu rakiety 17 listopada (piątek). Najpierw jednak firma musi uzyskać zgody od odpowiednich urzędów i dlatego nie można wykluczyć, że termin jeszcze ulegnie zmianie, co warto mieć na uwadze.

SpaceX po nieudanej próbie z kwietnia, która to m.in. doprowadziła do ogromnych dewastacji środowiska, wprowadziło liczne zmiany w konstrukcji rakiety oraz platformie startowej. Kilka miesięcy temu nie doszło do separacji dwóch stopni i to było przyczyną eksplozji. Ponadto stanowisko w trakcie startu zostało mocno zniszczone i było jasne, że ono również wymaga wprowadzenia modyfikacji przed kolejną próbą.

SpaceX zmodyfikowało moment inicjacji silników Super Heavy, czyli pierwszego stopnia rakiety. To pozwoli lepiej ochronić stanowisko w trakcie startu. Moment Max Q, czyli największego ciśnienia aerodynamicznego zostanie osiągnięty po 52 sekundach od wystartowania. Po dwóch minutach i 30 sekundach misji firma odetnie większość silników. Warto dodać, że Starship nie wykona pełnego lotu dookoła Ziemi. Po około 90 minutach od startu wpadnie do oceanu. SpaceX nie planuje wylądować statkiem i go odzyskać.

Testy rakiety ważne dla SpaceX oraz NASA

Starship to statek, który został wybrany w roli księżycowego lądownika dla misji Artemis. Dlatego jest tak ważny dla NASA. Bez niego powrót ludzi na Księżyc ulegnie opóźnieniu. Dlatego SpaceX robi co może, aby dotrzymać terminów. Najbliższa próba będzie bardzo ważną, która otworzy lub nie możliwość prowadzenia kolejnych testów wymaganych przed gotowością do komercyjnych misji, a do tego jest jeszcze na razie daleko.