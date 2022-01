Stworzyli DeepFake Toma Cruise'a, a teraz wchodzą do Metaverse

Filmy DeepFake od ludzi z firmy Metaphysic zrobiły na TikToku niesamowitą furorę na całym świecie. Jednym się podobały, a drudzy poważnie zaczęli się obawiać o przyszłość ludzkości, w której nie będzie już można odróżnić fikcji od rzeczywistości. Teraz firma chce pójść jeszcze dalej i stworzyć projekty z myślą o Metaverse.

Londyńska firma pozyskała 7,5 miliona dolarów z Section 32, 8VC, TO Ventures, Winklevoss Capital i od Logana Paula, by wejść do świata Metaverse i opracować sztuczną inteligencję do hiperrealnych wirtualnych doświadczeń dla wszystkich entuzjastów technologii stworzonej przez Meta i Marka Zuckerberga.

Bardzo realistyczne avatary dowolnych ludzi

Metaphysic zamierza tworzyć w trybie rzeczywistym bardzo realistyczne avatary dowolnych ludzi i wprowadzać je do Metaverse. Wystarczy obejrzeć kilka filmów DeepFake produkcji brytyjskiej firmy, by zrozumieć, jak potężną technologią i wiedzą dysponują jej pracownicy. Możemy oczekiwać, że zwykłe animowane avatary szybko odejdą do lamusa i zastąpią je ich ultrarealistyczne wersje 3D.

- Inwestorzy myślący przyszłościowo i twórcy treści rozumieją, że przyszłość ludzkiego istnienia zmierza do sfery cyfrowej, a z kolei są podekscytowani przełomową technologią Metaphysic, która podnosi jakość cyfrowych doświadczeń w tak wysokim stopniu, że można stworzyć hiperrealistyczne połącznie między Metaverse a samym prawdziwym życiem. Wspólnie zbudujemy sztuczną inteligencję i narzędzia do zarządzania danymi, które pozwolą twórcom zaimportować ich postrzeganie rzeczywistości do wirtualnych światów - Thomas Graham, dyrektor generalny Metaphysic.

Metaphysic chce chronić ludzi w świecie Metaverse

Technologie tworzone przez Metaphysic budzą skrajne emocje, a największe dopiero nadejdą, gdy Metaverse zacznie interesować miliony ludzi. Dlatego założyciel firmy przygotował wytyczne z zakresu etyki, które mają chronić ludzkość przed niewłaściwym wykorzystaniem jego projektów.

Avatary ludzi będą zatem tworzone po świadomej zgodzie osoby, której syntetyczne podobieństwo budowane będzie w świecie Metaverse. Oprócz tego, nie zabraknie też odpowiedniego oznaczania zmanipulowanych mediów, podnoszenia świadomości społecznej i odpowiedzialnej dystrybucji technologii tworzących hiperrealne media syntetyczne. - To kluczowe wytyczne, które informują o tym, jak myślimy o tworzeniu produktów i treści dla Metaverse - dodał dyrektor generalny Metaphysic.