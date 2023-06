"Sukces Putina". Pierwszy w historii bombowiec USA wylądował w Szwecji

Pierwszy w historii bombowiec B-1 wylądował w Szwecji

Co ciekawe, ten sam bombowiec przed przylotem do Szwecji gościł w Polsce. Otóż maszyna na chwilę wylądowała w bazie w Powidzu, by uzupełnić zapas paliwa. Piloci nawet nie wyłączyli silników. B-1B Lancer był cały czas eskortowany przez polskie myśliwce F-16. Na początku czerwca cztery maszyny dalekiego zasięgu zostały przebazowane z Teksasu do bazy Fairford w Anglii.