Szandory chronią miasta przed powodzią. Co to takiego?

Co to są szandory przeciwpowodziowe?

Szandory przeciwpowodziowe to specjalne bariery wykorzystywane w inżynierii wodnej, których zadaniem jest kontrola odprowadzania nadmiaru wody opadowej. Mają one chronić wyznaczone obszary przed powodzią, poprzez blokowanie lub opóźnienie przepływu wody, która to następnie jest odprowadzana.

Szandory montowane są w odpowiednio przygotowanych kanałach lub zaporach przeciwpowodziowych. Bariery zwykle wykonane są z materiałów trwałych takich jak metal czy tworzywa sztuczne. W zależności od miejsca zastosowania mogą mieć różne kształty czy rozmiary. Mogą być montowane na stałe lub tylko w sytuacjach kryzysowych, gdzie poziom wody zaczyna robić się niebezpieczny.

Jak szandory chronią miasta przed powodzią?

Szandory przeciwpowodziowe są mechaniczną przeszkodą, która zapobiega przepływowi nadmiaru wody na terenach zagrożonych powodzią. Montowane są one w odpowiednich miejscach takich jak m.in. zapory przeciwpowodziowe, bramy śluz, wyloty rzeczne, kanały.

Szandory przeciwpowodziowe blokują napływ wody i opóźniają ich przepływ, zapobiegając powodzi. Następnie nadmiar wody jest odprowadzany do kanalizacji lub naturalnych cieków wodnych. W ten sposób metalowe bariery pomagają utrzymać poziom rzek na kontrolowanym poziomie i zmniejszają ryzyko wystąpienia katastrofy.

Niejednokrotnie szandory współdziałają z innymi systemami przeciwpowodziowymi. Montowane są wzdłuż wałów ochronnych, ale też są dobrze zintegrowane z kanałami odwadniającymi. W takich warunkach ochrona przeciwpowodziowa ma największą skuteczność.





Natomiast, jak każdy system ochronny szandory mają pewne ograniczenia. Ich skuteczność zależy nie tylko od zastosowania innych systemów, ale również od czasu reakcji na panujące warunki atmosferyczne. W czasie gwałtownych wzrostów wody i wysokiego ryzyka powodzi, czas na ich instalację może być zbyt krótki. Wówczas zapobiegnięcie zalaniu może być niemożliwe.