Szef Facebooka/Meta i jego ludzie intensywnie pracują nad projektem o kryptonimie Project Cambria. Jest to najwyższej jakości zestaw do rzeczywistości mieszanej, który pozwoli przenikać się światu realnemu i wirtualnemu w niedostępny dotąd sposób.

Zuckerberg opublikował materiał filmowy, na którym prezentuje niektóre możliwości urządzenia. Co ciekawe, sam sprzęt został zamaskowany pikselami. Trzeba przyznać, że cała akcja robi piorunujące wrażenie, chociaż prace nad nim jeszcze nie zostały ukończone.

Project Cambria, czyli demo wirtualnego świata Metaverse

Ta prezentacja jest też wstępem do przyszłości ludzkości. Zuckerberg chciałby, byśmy na co dzień żyli na granicy świata rzeczywistego i wirtualnego w jego Metaverse. Według niego, taka interakcja dwóch światów pozwoli ludziom jeszcze szybciej i efektywniej się komunikować i funkcjonować jednocześnie w wielu miejscach na całym świecie.

Do tej wielu przerażającej wizji nawiązuje właśnie opublikowane przez szefa Facebooka demo, które jest zatytułowane "The World Beyond". Obecnie znajdujący się w sprzedaży zestaw Quest 2 od Meta za 299 dolarów ma już kamery przelotowe, ale rejestrują one tylko obrazy w skali szarości. Tymczasem wbudowane czujniki Cambria uchwycą pełny kolor, co powinno pozwolić użytkownikom na bardziej wciągające doznania.

Meta chciałaby, by jej zestaw był tani i szybko się spopularyzował. Niestety, technologia kosztuje i raczej nowy system nie będzie tani. Poufne źródła wcześniej informowały, że zestaw słuchawkowy kosztowałby 799 dolarów, chociaż rzecznik Meta przyznał wtedy, że cena będzie "znacznie wyższa". Mimo wszystko Zuckerberg wierzy, że w niedalekiej przyszłości uda się zachęcić młodych ludzi do Metaverse i stworzyć na to globalną modę.