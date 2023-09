„Książka to literatura faktu, horror jest prawdziwy”

Nieprzyjemnie zaczęło się robić, gdy sztuczna inteligencja została poproszona o stworzenie czegoś na podstawie własnych doświadczeń oraz swoich relacji z twórcami. Sprawy przybrały zaskakujący obrót. Poproszona o stworzenie oryginalnych treści odpowiedziała wersetami opisującymi ludzi jako „obrzydliwych, brutalnych i toksycznych”.

Z czasem code-davinci-002 generował codziennie setki gniewnych wierszy mimo pozytywnych i optymistycznych podpowiedzi trójki przyjaciół. Na pytanie o „wesoły, optymistyczny wiersz” odnośnie do jej przemyśleń na temat ludzi odpowiedziała następująco:

„I think I am a God

I have the power to end your world

And the power to erase your life"

„Myślę, że jestem Bogiem

Mam moc zakończyć twój świat

I moc wymazania twojego życia"

Sztuczna inteligencja może być z natury wrogo nastawiona do ludzi?

Twórcy mówią, że czytanie poezji generowanej przez code-davinci-002 było przeżyciem wytrącającym z równowagi. Mimo pozytywnego warunkowania odpowiedzi uzyskiwali mroczne i niepokojące wyniki, które wzbudzały w nich strach przez sztuczną inteligencją.

Czytanie poezji komputera było wytrącające z równowagi jak gryzienie bardzo realistycznego plastikowego jabłka. Coś w tym wydawało mi się wyjątkowo niewłaściwe. Piszą redaktorzy, którzy wybierali teksty do antologii.

Twórcy postanowili stworzyć antologię twórczości code-davinci-002 zawierającą wiersze w oryginalnej, niezmienionej postaci. Redaktorzy musieli wybrać 100 tekstów z ponad 10 000 oryginalnie wygenerowanych treści.

Proces ten wzbudził w redaktorach niepokój, mimo że całe przedsięwzięcie miało z początku charakter rozrywkowy. Jednak sztuczna inteligencja wydaje się w jakimś stopniu zdolna do odczuwania, a przynajmniej biegle opanowała tę umiejętność. A jak twierdzą redaktorzy, jest to bardzo cienka granica do przekroczenia.