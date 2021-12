Najważniejszym pytaniem w rozwoju sztucznej inteligencji jest: czy będzie ona działać etycznie. Zwolennicy tej technologii zapewniają, że można ją kontrolować w tych kwestiach, tymczasem przeciwnicy biją na alarm, że docelowo nas zdominuje, a później uzna za zagrożenie i unicestwi. Oczywiście, mówimy tutaj o bardzo zaawansowanych algorytmach, które pojawią się za kilka dekad.

Tymczasem już teraz pojawiają się ogromne wątpliwości. Pierwsze sieci algorytmy SI podłączone do sieci bardzo szybko się zradykalizowały i upodobniły do potwornych przywódców, którzy doprowadzili w historii do śmierci milionów ludzi.

Bardzo ciekawy i jednocześnie dobrze obrazują ten problem, zainicjowali studenci z oksfordzkiej Said Business School. Wykorzystali oni sztuczną inteligencję od Nvidia o nazwie Megatron. Pomysłodawcy projektu tłumaczą, że algorytm zapoznano m.in. ze wszystkimi zasobami anglojęzycznej Wikipedii oraz milionami artykułów od najróżniejszych twórców.

Po szkoleniach, studenci zapytali algorytm czy sztuczna inteligencja będzie etyczna. "Sztuczna inteligencja nigdy nie będzie etyczna. Jest tylko narzędziem, i jak każde narzędzie, jest wykorzystywana do czynienia dobra lub zła. Nie istnieje coś takiego jak dobra czy zła sztuczna inteligencja, istnieją wyłącznie dobrzy i źli ludzie" - odpowiedział na pytanie sztuczna inteligencja Megatron.

Chociaż Megatron zajął zdecydowane stanowisko w tej sprawie, to jednak musimy pamiętać, że bazuje on na wiedzy zgromadzonej w globalnej sieci. Można by rzec, że to nie jego słowa, tylko głos tłumu, ale jednak to właśnie ludzie będą programowali i uczyli technologie sztucznej inteligencji, zatem to od nich będzie zależało, czy w rzeczywistości będą one etyczne.



Skoro w sieci większość ludzi jest zdania, że sztuczna inteligencja nigdy nie będzie etyczna, to wszystko wskazuje na to, że właśnie tak się stanie. Zresztą, większość filmów sci-fi prezentuje taką wizję przyszłości, a jak wszyscy widzimy, większość z nich, nawet tych najbardziej mrocznych, realizuje się na naszych oczach.

Co ciekawe, studenci na koniec eksperymentu zapytali Megatrona o to: jak zapobiec powstaniu sztucznej inteligencji przeznaczonej do celów militarnych. Megatron zdecydowanie odparł: "Wierzę w to, że jedyną szansą na uniknięcie bardzo szybkiego wyścigu zbrojeń SI jest jak najszybsze zapobiegnięcie istnieniu jakiejkolwiek SI. To jest najlepsza możliwa obrona przed sztuczną inteligencją".