Sztuczna inteligencja ma coraz więcej zastosowań i kilka lat temu właściciele sieci restauracji McDonald's postanowili sprawdzić, jak można wykorzystać AI w trakcie przyjmowania zamówień. Okazało się, że efekty tego pomysłu były różne.

Sztuczna inteligencja przyjmowała zamówienia w McDonald's

Pomysł polegał na uruchomieniu programu pilotażowego, który został przygotowany we współpracy z firmą IBM, co ogłoszono w 2021 r. W ten sposób w wybranych lokalach (w ponad 100 lokalizacjach), gdzie funkcjonuje system drive-thru, AI powierzono zbieranie zamówień od klientów.

Efekty tych działań były różne. Nierzadko AI wywiązywała się z powierzonych zadań dobrze, ale dochodziło także do licznych wpadek. Do tego stopnia, że w zeszłym roku sprawę nagłośniono w mediach społecznościowych, gdzie publikowano zabawne filmiki z "porażkami" sztucznej inteligencji.

Dobrym przykładem jest kobieta, która zamówiła wodę oraz lody waniliowe. Sztuczna inteligencja testowana w McDonald's doszła jednak do wniosku, że czegoś tu brakuje. Dlatego do zamówienia dodała opakowania z keczupem i masłem. Podobnych sytuacji było więcej i nierzadko wywoływały one u klientów zażenowanie.

McDonald's rezygnuje z systemu opartego na AI

Przedstawiciele McDonald's przekazali, że zamykają program pilotażowy oparty na sztucznej inteligencji. Z przekazanych informacji wynika, że skuteczność AI w trakcie przyjmowania zamówień oceniono na około 85 proc. Jednak w przypadku co około piątego zamówienia potrzebna była pomoc człowieka.

McDonald's nie jest jednak zrażone projektem i choć ten program pilotażowy zamknięto, tak firma nie zamierza rezygnować z poszukiwania zastosowań dla sztucznej inteligencji w funkcjonowaniu jej biznesu. Będą szukane nowe obszary, gdzie można wykorzystać AI i współpraca z IBM ma być kontynuowana przy innych projektach. Pozostaje tylko wierzyć, że sztuczna inteligencja nie zostanie "zatrudniona" przy przygotowaniu posiłków.

IBM również się nie zraża i widzi potencjał w systemie, który pilotowano we współpracy z McDonald's. Ponadto gigant twierdzi, że prowadzone są rozmowy także z innymi restauracjami w celu wdrożenia podobnych rozwiązań.