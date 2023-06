Szwajcarski dron zastąpi nurków podczas niebezpiecznych poszukiwań

Podwodny dron o nazwie Proteus zaprojektowany został tak, by w jak największym stopniu zastąpić pracę nurków w niebezpiecznych warunkach. Może służyć zarówno jako autonomiczny pojazd podwodny (AUV - autonomous underwater vehicle), jak i pojazd zdalnie sterowany (ROV - remotely operated vehicle).

Jak działa podwodny dron Proteus?

Praca Proteusa zaczyna się od zaprogramowania odcinka rzeki, powierzchni jeziora, a nawet oceanu, na którym ma pracować urządzenie. Następnie umieszcza się go w wodzie i pozostawia, by samodzielnie przeszukiwał obszar w poszukiwaniu żądanych obiektów. Podwodny dron ma kamerę, ale wykorzystuje także czujniki akustyczne i algorytmy oparte na sztucznej inteligencji, aby poradził sobie również w mętnej wodzie. To działanie może nieco przypominać wykorzystanie impulsów sonaru w okręcie podwodnym.

Jeśli cel zostanie zrealizowany, znajdujący się na brzegu operator zostaje powiadomiony i przejmuje kontrolę nad dronem. Jeśli waga poszukiwanego obiektu nie przekracza 40 kilogramów, można użyć chwytaka w celu wyniesienia go na powierzchnię. W przypadku cięższych obiektów, do pracy wkraczają nurkowie. Znacznym ułatwieniem jest to, że znają dokładne położenie i nie muszą wykonywać ryzykownych akcji poszukiwawczych.

Proteus ma wyjątkowo duży zasięg

Podczas poszukiwań dron może użyć wspomnianych wcześniej czujników akustycznych i algorytmów. W momencie przejęcia kontroli przez człowieka wykorzystywana jest kamera wyposażona w reflektor. Informacje przekazywane są na powierzchnię światłowodem, ze względu na ograniczoną możliwość przekazywania sygnałów radiowych.

Sam Proteus waży 30 kilogramów i osiąga prędkość około 2 m/s. Może zanurzyć się maksymalnie na głębokość 300 metrów, a zasięg poszukiwań ogranicza światłowód (o ile w przypadku tej długości w ogóle możemy mówić o ograniczaniu) o długości 10 kilometrów. Na jednym ładowaniu urządzenie może pracować do czterech godzin, ale możliwość wymiany baterii sprawia, że poza chwilowymi przerwami, może niemal nieustannie prowadzić poszukiwania.

Według Politechniki Federalnej w Zurychu (ETHZ) dron był już testowany w podwodnych operacjach poszukiwawczych przez kilka lokalnych władz. Urządzenie jest produkowane przez spółkę spin-off ETHZ - Tethys Robotisc. Firma informuje, że Proteus powinien być dostępny w ostatnim kwartale 2023 roku.