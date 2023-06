Znamy powód, dlaczego bateria twojego iPhone'a wyczerpuje się szybciej niż zwykle

To ważna wiadomość dla wszystkich posiadaczy telefonów z "nadgryzionym jabłuszkiem", którzy co chwilę muszą podłączać telefon do ładowarki. Szybkie wyczerpywanie baterii iPhone'ów ma związek z najnowszymi aktualizacjami systemu operacyjnego iOS. Apple wprowadziło wiele udoskonaleń i nowych funkcji w swoim oprogramowaniu, co może prowadzić do większego zużycia energii przez urządzenia.

W najnowszym iOS 14 firma Apple wprowadziło widgety na ekranie głównym. Są one bardzo przydatne, ale także wymagają stałego poboru energii, aby aktualizować się w tle. Ponadto coraz bardziej rozbudowane aplikacje, zintegrowane powiadomienia i różnorodne usługi również mogą przyczyniać się do większego zużycia energii.

Jednak nie jest to sytuacja bez wyjścia. Istnieje kilka sposobów, aby zminimalizować szybkie wyczerpywanie baterii. Oto kilka porad, które pomogą Ci rozwiązać ten problem:



Sprawdź ustawienia baterii: W ustawieniach swojego iPhone'a znajdziesz sekcję poświęconą baterii. Sprawdź, które aplikacje najbardziej obciążają baterię i zastanów się, czy możesz ograniczyć ich działanie lub korzystać z nich tylko wtedy, kiedy je używasz.

Wyłącz niepotrzebne usługi działające w tle. Przejdź do ustawień i zobacz, które aplikacje mają uprawnienia do działania w tle. Wyłącz te, których nie potrzebujesz, aby ograniczyć zużycie energii.

Wyłącz automatyczną aktualizację aplikacji: Regularne aktualizacje aplikacji mogą być przydatne, ale jednocześnie wpływają na zużycie baterii. Wyłącz opcję automatycznych aktualizacji. Aplikacje aktualizuj ręcznie i tylko wtedy, kiedy telefon jest podłączony do ładowarki.

Wyłącz tryb ciemny: Choć tryb ciemny telefonu jest efektowny i oszczędza energię na telefonach z ekranami OLED, może jednak mieć wpływ na żywotność baterii na iPhone'ach z ekranami LCD. Jeśli masz wrażenie, że bateria szybko się wyczerpuje, zrezygnuj z tego trybu.

Zminimalizuj użycie usługi lokalizacji w poszczególnych aplikacjach. Wiele z nich korzysta z funkcji lokalizacji, aby śledzić nasze położenie. Jednak to wymaga dodatkowego zużycia baterii. Przejdź do ustawień prywatności i ogranicz dostęp do lokalizacji tylko dla niezbędnych aplikacji.

Wyłącz zbędne powiadomienia. One prawie zawsze wyświetlają się na ekranie i zużywają energię. Przejdź do ustawień powiadomień i dostosuj je, wyłączając te, które nie są dla ciebie istotne.

Używaj trybu oszczędzania baterii. iPhone ma wbudowany tryb oszczędzania energii, który ogranicza niektóre funkcje i procesy w celu przedłużenia czasu pracy baterii. Możesz włączyć go w ustawieniach baterii.

Pamiętaj, że szybkie wyczerpywanie baterii może być również spowodowane zużytym akumulatorem. Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie pomagają, warto skonsultować się z serwisem Apple lub autoryzowanym serwisem technicznym, aby sprawdzić stan baterii i ewentualnie wymienić ją na nową.