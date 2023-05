Zaledwie wczoraj pojawiła się nowa lista krajów, w których można zainstalować apkę ChatGPT. Wśród 11 szczęśliwców nie było jednak Polski (znalazły się za to Francja, Niemcy, Irlandia, ale i Nowa Zelandia, Nigeria, Korea Południowa i Wielka Brytania), spodziewałam się więc, że przyjdzie nam czekać znacznie dłużej na wprowadzenie oprogramowania także do naszego kraju. Jakże się myliłam!

Aplikacja ChatGPT teraz także w Polsce! Pobierz ją na swojego iPhone’a

Kilka godzin temu opublikowano kolejną listę, tym razem 32 krajów, i tak, znajdziemy tam też Polskę.

ChatGPT od teraz dostępny jest także w:

Algierii,

Argentynie,

Azerbejdżanie,

Boliwii,

Kanadzie,

Chile,

Kostaryce,

Ekwadorze,

Estonii,

Ghanie,

Indiach,

Iraku,

Japonii,

Jordanii,

Kazachstanie,

Kuwejcie,

Lubanie,

Lutwie,

Mauretanii,

Mauritiusie,

Meksyku,

Maroko,

Namibii,

Nauru,

Omanie,

Pakistanie,

Peru,

Polsce,

Katarze,

Słowenii,

Tunezji,

Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

ChatGPT na iPhone. Skąd pobrać?

Aplikację mobilną "ChatGPT" firmy OpenAI znajdziemy w AppStore na naszych urządzeniach z iOS-em.

Aby ją pobrać, musimy oczywiście uruchomić AppStore, odnaleźć oprogramowanie (pamiętajcie, aby poszukiwać ostrożnie, ponieważ na rynku pojawiło się mnóstwo nieoficjalnych apek), a następnie kliknąć "Pobierz".

Żeby skorzystać z apki "ChatGPT" musimy mieć zainstalowany system iOS w wersji 16.1 lub nowszej.

Apka jest bezpłatna i nie zawiera reklam. Co jednak istotne, to że możemy w niej wykupić subskrypcję abonamentu ChatGPT Plus, aby mieć dostęp do pewnych benefitów, jakie zapewnia, czyli np. dostęp do bota nawet w momentach sporego zainteresowania, szybsze odpowiedzi itp.

Warto też wspomnieć, że z botem możemy pisać, ale możemy też z nim "porozmawiać" — aplikacja umożliwia wprowadzanie głosowe. Co również ważne, to że na naszych urządzeniach będzie dostępna historia naszych rozmów ze sztuczną inteligencją.

Kiedy aplikacja ChatGPT pojawi się na telefonach z Androidem?

Niestety sprawa nie zmieniła się od ostatniego razu. W przypadku telefonów z Androidem słyszymy, że aplikacja ma się pojawić "wkrótce". Natomiast nie jest to zła wiadomość — patrząc na to, jak szybko działa OpenAI, możliwe, że rzekome "wkrótce" faktycznie okaże się niedaleką przyszłością, a nie niespełnioną obietnicą.