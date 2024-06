Spis treści: 01 Co to jest WPS i jak go znaleźć na routerze WiFi?

02 Jak podłączyć urządzenie do WiFi korzystając z WPS?

Co to jest WPS i jak go znaleźć na routerze WiFi?

WiFi Protected Setup (WPS) to funkcja umożliwiająca szybkie i wygodne połączenie z siecią bezprzewodową bez konieczności ręcznego wprowadzania hasła. Technologia ta, wprowadzona na rynek w 2006 roku, jest obecnie standardem w większości routerów. WPS automatyzuje proces konfiguracji sieci, upraszczając go do naciśnięcia jednego przycisku. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo podłączyć swoje urządzenia, takie jak smartfony, laptopy czy telewizory, bez konieczności żmudnego przepisywania skomplikowanych haseł.

Aby skorzystać z WPS, należy najpierw upewnić się, że router obsługuje tę funkcję. Zwykle jest ona oznaczona symbolem dwóch strzałek - jednej skierowanej w dół, a drugiej w górę - lub napisem "WPS". Gdzie jest przycisk WPS na routerze WiFi? W większości przypadków znajduje się z tyłu lub z boku urządzenia. Po jego naciśnięciu router automatycznie przechodzi w tryb udostępniania, umożliwiając szybkie połączenie się z siecią bez konieczności wpisywania hasła.

Korzystanie z funkcji WPS jest szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy hasło do sieci WiFi jest długie, skomplikowane i trudne do zapamiętania, co często prowadzi do błędów przy jego wprowadzaniu. Ta funkcja okazuje się niezwykle przydatna podczas spotkań towarzyskich oraz biznesowych, gdzie gospodarz pragnie udostępnić dostęp do swojej sieci bez konieczności zdradzania prywatnego hasła. W ten sposób można łatwo i szybko zapewnić połączenie gościom, jednocześnie utrzymując bezpieczeństwo i poufność swoich danych.

Jak podłączyć urządzenie do WiFi korzystając z WPS?

Aby połączyć się z siecią WiFi za pomocą WPS, najpierw należy zlokalizować przycisk na routerze. Po jego naciśnięciu przejdźmy do ustawień sieci WiFi na swoim telefonie, laptopie lub innym urządzeniu, wybierzmy nazwę sieci gospodarza i kliknijmy "Połącz". Po chwili urządzenie automatycznie pobierze ustawienia routera i połączy się z siecią, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania hasła.

Wiele routerów oferuje funkcję WPS zabezpieczoną kodem PIN, który należy podać przy logowaniu do sieci. Na szczęście przekazanie tego kodu jest znacznie prostsze niż wpisywanie skomplikowanego hasła. Kod PIN do WPS zazwyczaj znajduje się na obudowie routera lub w jego instrukcji obsługi. Jeśli nie jest tam dostępny, można go znaleźć, logując się do panelu administracyjnego routera, poprzez wpisanie jego adresu IP w przeglądarce internetowej. Po odnalezieniu kodu PIN wprowadźmy go, gdy zostaniemy o to poproszeni podczas próby połączenia z siecią. Wówczas urządzenie automatycznie nawiąże połączenie z WiFi.

Najnowsze modele routerów oferują też technologię NFC (Near Field Communication), która umożliwia szybkie połączenie z siecią WiFi poprzez zbliżenie urządzenia do routera. Zasięg to najczęściej od kilku do kilkunastu centymetrów. Należy przy tym pamiętać, że oba urządzenia muszą obsługiwać tę technologię. Korzystając z NFC, po naciśnięciu przycisku na routerze, nie trzeba podejmować już żadnych dodatkowych działań. Wystarczy zbliżyć urządzenie, takie jak smartfon czy tablet, do routera, aby automatycznie nawiązać połączenie z siecią.

