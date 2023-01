Tak kosmicznie wyglądają chińskie maszyny do wirtualnej rzeczywistości

Chiny stały się centrum świata najnowszej technologii. Każdego dnia powstają tam wynalazki, bez których w niedalekiej przyszłości nie będziemy sobie wyobrażali normalnego życia. To właśnie w tym kraju powstają jak grzyby po deszczu firmy, które starają się spopularyzować nowy rodzaj rozrywki, a mianowicie wirtualną rzeczywistość.

Twórca kanału: "To są Chiny Dziennik" na serwisie YouTube wybrał się do jednej z fabryk produkujących urządzenia do tworzenia wirtualnej rzeczywistości, by pokazać swoim widzom, jak niesamowite jest to miejsce. Maszyny oświetlone LED-ami wyglądają jak statki kosmiczne, które zabierają użytkowników do świata rozrywki przyszłości.

Reklama

Wideo youtube

Kosmiczne maszyny do wirtualnej rzeczywistości z Chin

Znajdują się tam najróżniejsze wynalazki. Jedne pozwalają wcielić się w kierowcę rajdowego czy pilota, a inne zapewnią dużo mocniejsze wrażenia w roli żołnierzy próbujących przeżyć na polach walki. Oczywiście, są też tradycyjne maszyny do gier rodem z Las Vegas, ale przeniesione do technologii VR.

Chińskie władze niedawno opublikowały narodowy plan rozwoju branży wirtualnej rzeczywistości. Zakłada on dostarczenie na rynek do 2026 roku aż 25 milionów tego typu urządzeń o wartości ponad 48 miliardów dolarów. Plan zakłada skupienie się na szeroko zakrojonych badaniach nad technologiami promującymi bardziej immersyjne VR.

Wideo youtube

Chiny globalnym pionierem rozwoju technologii VR

Jak tłumaczą chińskie firmy, najbardziej zależy im na śledzeniu gestów, spojrzeń i wyrazów twarzy, przechwytywaniu ruchów ciała, świadomości otoczenia o wysokiej dokładności, rekonstrukcji 3D, imitacji zapachu i dotyku. Firmy nie ukrywają, że chcą stworzyć namiastkę realnego świata osadzonego w tym wirtualnym. Wówczas do tej technologii będzie mogło przekonać się więcej ludzi.

Co ciekawe, tuż przed pandemią w Chinach otwarto największy na świecie park wirtualnej rozrywki. Znajduje się on na przedmieściach miasta Guiyang w chińskiej prowincji Kuejczou. Park VR nazywa się Oriental Science Fiction Valley i zajmuje powierzchnię 134 hektarów. Na terenie znajduje się 35 różnych atrakcji.