Tak wygląda i funkcjonuje polski reaktor jądrowy Maria

Znajduje się on w głównej siedzibie NCBJ w Otwocku pod Warszawą. O tym obiekcie w mediach niewiele się mówi, a nawet zdecydowana większość Polaków nie ma pojęcia o jego istnieniu. Warto jednak się nim zainteresować, ponieważ dzieje się tam bardzo wiele dobrego w kwestii rozwoju technologii jądrowych przyszłości.

Zwłaszcza ten temat staje się coraz popularniejszy, ze względu na fakt planów budowy pierwszych kilku elektrowni jądrowych. Mowa tutaj zarówno o tych finansowanych przez rząd, jak i prywatne firmy. Przypominamy, że modułowe reaktory jądrowe (SMR) chce zbudować w naszym kraju firma ZE PAK, której głównym udziałowcem jest Zygmunt Solorz.

W Świerku na co dzień pracuje ok. 1000 osób. Prowadzą one na przestrzeni ostatnich wielu lat badania przy eksperymentalnym reaktorze, który dysponuje mocą 40 MW. Nie jest to dużo, jak na dzisiejsze standardy, ponieważ nawet zniszczony reaktor nr 4 w Czarnobylu miał moc 1000 MW, ale trzeba tutaj podkreślić, że w tej chwili jest to jedno z najnowocześniejszych tego typu urządzeń w całej Europie.

Naukowcy z NCBJ podkreślają, że ośrodek pełni bardzo ważną rolę w rozwoju technologii jądrowych na całym świecie. To dzięki nim dokonuje się postęp w najróżniejszych dziedzinach naszego codziennego życia. Przede wszystkim jest to medycyna, ale też ciekawym aspektem jest astronomia i badanie tajemnic Wszechświata. Nie można nie wspomnieć o budowanych w Świerku i testowanych komponentach do rozbudowy najbardziej skomplikowanej maszyny jaką zbudowała w historii ludzkość, czyli Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC).

Dzięki opublikowanej właśnie serii filmów, możecie poznać wiele ciekawych informacji na temat budowy Marii, jej zaletach oraz tajnikach jej eksploatacji. Jeśli poczujecie niedosyt, to Narodowe Centrum Badań Jądrowych umożliwia zorganizowanym grupom zwiedzanie samego budynku reaktora oraz najważniejszych pomieszczeń, w których przeprowadza się najróżniejsze eksperymenty.

Pomimo faktu, że w Polsce nie mamy ani jednej elektrowni jądrowej, to właśnie nasi fizycy są jednymi z największych ekspertów w tej dziedzinie na świecie. Możemy być pewni, że gdy już powstaną w Polsce i będą funkcjonowały pierwsze reaktory, ta przerażająca dla wielu technologia będzie znajdowała się w dobrych rękach polskich inżynierów, którzy od lat szkolą się na najnowocześniejszych technologiach.