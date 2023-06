Tak wygląda obsługa "starożytnego" czołgu T-54 w Ukrainie

T-54 i T-55 to trupiarki na gąsienicach

Rosyjskie załogi będą przemieszczały się nimi z duszą na ramieniu. Jednak to nic nowego, bo jak wszyscy wiemy, Kreml od zawsze stawia na ilość żołnierzy i sprzętu, a nie na jakość.

Pomimo tego faktu, eksperci uważają, że rosyjska armia zamierza zacząć stosować w Ukrainie amunicję ze zubożonym uranem. Jeśli to okaże się faktem, to "starożytne" czołgi T-54 czy T-55 zmienią się w prawdziwe maszyny do zabijania i niszczenia całych miast. Zastosowanie w tych pojazdach amunicji ze zubożonym uranem sprawi, że będą mogły one bez problemu przebijać pancerze praktycznie każdego ukraińskiego czołgu, a nawet tych dostarczonych z zachodu.

Produkcja czołgów T-54 ruszyła w 1946 roku. Zostały one opracowane przez Charkowskie Biuro Konstrukcyjne w mieście Charków, które dziś znajduje się w granicach Ukrainy. W sumie wyprodukowano ponad 40 tysięcy sztuk maszyn. W swoich armiach miało je wiele krajów Europy, w tym również Polska.