Tak wygląda praca ukraińskiego operatora dronu w trakcie akcji

Ukraińcy operatorzy zdobyli niesamowite umiejętności w pilotowaniu różnej maści dronów wykorzystywanych na co dzień na froncie. Nie są to standardowe drony, które można w takiej wersji kupić w sklepie. Chociaż w większości są to konsumenckie maszyny, to jednak są one mocno modyfikowane, by mogły na swoich pokładach przenosić materiały wybuchowe.

Takie maszyny pilotuje się zupełnie inaczej, niż lekkie konstrukcje. Zwłaszcza ciężko jest nimi operować w trakcie niekorzystnych warunków atmosferycznych, jak np. podczas silnego wiatru czy opadów deszczu. Pomimo tego faktu, za pomocą dronów, Ukraińcy zniszczyli już setki czołgów i innych rosyjskich pojazdów wojskowych.

