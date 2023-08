Tak wygląda zbudowana przez oligarchów z Moskwy obrona przed dronami

Mieszkańcy Moskwy w panice patrzą w niebo

Co ciekawe, rosyjscy oligarchowie tak bardzo zaczęli obawiać się o życie swoje, rodzin i znajomych, że postanowili stworzyć swój system obrony przed dronami. Nie ufają oni władzom, ponieważ pomimo zapewnień Kremla, że Moskwa jest bezpieczna, kilka dronów jednak się przez nią przedarło i uderzyło w wyznaczone cele. Poza tym, nawet jeśli uda się strącić drona, to może on i tak spaść na budynki i doprowadzić do eksplozji czy pożaru.

Oligarchowie zakupili ręczne systemy neutralizacji dronów. Wyglądają one podobnie do karabinów maszynowych, ale mają inną zasadę działania. Operatorzy najpierw muszą mieć wrogiego drona w zasięgu wzroku. Następnie kierują sprzęt w jego stronę, a dalej wiązka elektroniczna neutralizuje intruza. System może mieć zasięg 1,7 kilometra.