Takich nie ma nawet Elon Musk. Sceye testuje sterowiec "internetowy"

Co ciekawe, pomysł zainteresował włodarzy stanu Nowy Meksyk, którzy chcą włączyli go do oficjalnego programu powszechnego szerokopasmowego internetu dla Nawaho, czyli największej grupy etnicznej Indian Ameryki Północnej w Stanach Zjednoczonych, której duża część zamieszkuje rezerwat położony na terenie stanów Arizona, Nowy Meksyk oraz Utah, zajmujący powierzchnię ponad 70 tys. km². HAPS jest także częścią pięcioletniego badania Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych, którego celem jest śledzenie i pomiar emisji metanu.

Debiut komercyjny w przyszłym roku

Sceye HAPS wykonał swoje pierwsze loty w 2021 r., osiągając maksymalną wysokość 19 690 m. Wykorzystał także pokładowy układ aktywnych anten 4G i technologię formowania wiązki, aby utrzymać połączenie danych LTE OpenRAN ze smartfonem na ziemi na rekordowym dystansie ponad 140 km (LTE ma zazwyczaj zasięg około 100 km).

Ostatni przełomowy moment w historii sterowca miał zaś miejsce kilka dni temu, kiedy to zademonstrował on zdolność do ładowania akumulatorów w ciągu dnia za pomocą ogniw słonecznych, a następnie wykorzystywania tej energii do utrzymywania się w powietrzu przez noc. Wystartował 15 sierpnia o godzinie 7:36 z placówki Sceye w Nowym Meksyku, osiągając wysokość 18 593 m i lądując dopiero następnego dnia o 12:21 (docelowo pozostawać ma w powietrzu miesiącami).

Podczas lotu samolot wykazał również zdolność do pozostawania w miejscu nad obszarem działań i przemieszczania się w inne miejsce. Sceye HAPS wykonał w sumie 20 lotów testowych, dwa kolejne zaplanowano jeszcze w tym roku, a plany przewidują wprowadzenie samolotu do użytku komercyjnego w 2025 r.

Lot był ważną demonstracją wydajności i odporności naszej platformy. Nie mogę się doczekać wzrostu i skali możliwości przy każdym kolejnym locie mówi Stephanie Luongo, szefowa misji.

