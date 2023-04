8 małych dronów kamikadze w jednym dużym dronie

Przedstawiciele Rheinmetall zaprezentowali animację z tym wynalazkiem w roli głównej. Duży dron, swoim wyglądem przypominający turecki Bayraktar TB2, startuje za pomocą małej, mobilnej wyrzutni. Maszyna jest połączeniem dwóch różnych rodzajów samolotów i może wykonywać misje obserwacyjne lub bojowe, poruszając się za pomocą napędu w postaci jednego silnika, który znajduje się w centralnej części kadłuba.

Na animacji możemy zobaczyć przebieg jednej z misji, w trakcie której dron matka zrzuca 8 małych dronów kamikadze. Jak sama ich nazwa wskazuje, ich zadaniem jest namierzenie celu i jego neutralizacja. Mniejsze drony FPV zostały wyposażone w kamery, materiał wybuchowy schowany w pionowej rurce i cztery składane ramiona z elektrycznymi silnikami.

Analitycy uważają, że Niemcy być może przekażą kilka takich zestawów do Ukrainy, by sprawdzić te wynalazki w boju. Na razie koncern nie ujawnił, kiedy ten sprzęt trafi do armii i jaki jest koszt produkcji jednego zestawu.