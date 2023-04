Władze Ukrainy: Armia rozpoczęła kontrofensywę

Ukraińska armia rozpoczęła wielką kontrofensywę

Informacje o przejściu do działań kontrofensywnych zbiegły się w czasie nie tylko z przybyciem do Ukrainy potężnych systemów obrony powietrznej Patriot, ale również z decyzją USA o kolejnej transzy wsparcia. W ramach 36. pakiet pomocy, armia Ukrainy może liczyć na amunicję do systemów HIMARS, amunicję artyleryjską i "systemy przeciwpancerne" za łączną kwotę 325 milionów dolarów.