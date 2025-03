Apple poinformowało o wprowadzeniu kolejnej usługi do Polski. Tym razem jest to Tap to Pay, które przy okazji 18 marca debiutuje również w innych krajach europejskich. Rozwiązanie trafia także do Bułgarii, Finlandii, Liechtensteinu, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii i Węgier. Jak to działa?